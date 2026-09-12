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logos-press.md logologos-press
12 Сентября 2026, 17:45
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Майя Санду назвала главный вызов для молодежи

Главным вызовом для молодого поколения станет умение пользоваться искусственным интеллектом, не отказываясь при этом от критического мышления и человеческих ценностей.

Майя Санду назвала главный вызов для молодежи.
Майя Санду назвала главный вызов для молодежи.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на Молодежном форуме, который проходит на берегу Днестра в Холеркань, передает logos-pres.md

«Самым большим вызовом для вашего поколения станет умение ориентироваться в мире искусственного интеллекта и пользоваться искусственным интеллектом, но делать это, опираясь на критическое мышление и осознавая риски. Чтобы вы оставались людьми, сохраняя человеческие ценности, которых у машин никогда не будет, и принимали решения, которые идут на пользу вам и человечеству, а не решения, навязанные алгоритмом», — заявила глава государства. 

Она призвала молодых людей не попадать в «ловушку технологий, которые постоянно требуют вашего внимания». Мероприятие собрало молодежь, чиновников, экспертов и лидеров общественного мнения. 

В этом году форум проходит в новом формате, ориентированном на прямой диалог, практические мастер-классы, командную работу и активность на открытом воздухе. 

По словам организаторов, новый формат призван создать пространство для диалога, в котором голос молодежи превращается в конкретные действия. В форуме участвуют представители Национального агентства по делам молодежи, посольств и GIZ Moldova. Одна из основных сессий первого дня посвящена демократии и проходит под лозунгом «Поколение, которое решает будущее Молдовы». 

Moldova Youth Forum 2026 продолжится 13 сентября.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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