Майя Санду назвала главный вызов для молодежи.

Главным вызовом для молодого поколения станет умение пользоваться искусственным интеллектом, не отказываясь при этом от критического мышления и человеческих ценностей.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на Молодежном форуме, который проходит на берегу Днестра в Холеркань, передает logos-pres.md

«Самым большим вызовом для вашего поколения станет умение ориентироваться в мире искусственного интеллекта и пользоваться искусственным интеллектом, но делать это, опираясь на критическое мышление и осознавая риски. Чтобы вы оставались людьми, сохраняя человеческие ценности, которых у машин никогда не будет, и принимали решения, которые идут на пользу вам и человечеству, а не решения, навязанные алгоритмом», — заявила глава государства.

Она призвала молодых людей не попадать в «ловушку технологий, которые постоянно требуют вашего внимания». Мероприятие собрало молодежь, чиновников, экспертов и лидеров общественного мнения.

В этом году форум проходит в новом формате, ориентированном на прямой диалог, практические мастер-классы, командную работу и активность на открытом воздухе.

По словам организаторов, новый формат призван создать пространство для диалога, в котором голос молодежи превращается в конкретные действия. В форуме участвуют представители Национального агентства по делам молодежи, посольств и GIZ Moldova. Одна из основных сессий первого дня посвящена демократии и проходит под лозунгом «Поколение, которое решает будущее Молдовы».

Moldova Youth Forum 2026 продолжится 13 сентября.