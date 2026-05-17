Спасенный с мелководья у берегов Германии кит Тимми погиб.

Горбатый кит Тимми, который в конце марта застрял на мелководье у балтийского побережья Германии, умер через две недели после операции по его спасению и вывозу в Северное море. Датские власти подтвердили, что ранее найденный у берегов Дании мертвый горбатый кит - это именно то животное, сообщили в субботу, 16 мая, агентства dpa и AFP, передает dw.com

Тушу неизвестного кита нашли примерно в 75 метрах от берега датского острова Анхольт 14 мая. Один из участников немецкой частной инициативы, которая организовывала буксировку Тимми в Северное море, вместе с датскими дайверами отправился к этой туше и обнаружил на ней GPS-трекер, который был установлен на спасенном ките для отслеживания его дальнейших передвижений.

"Теперь можно подтвердить, что выброшенный на берег горбатый кит у острова Анхольт - это тот же самый кит, который ранее выбросился на берег в Германии и был объектом попыток спасения", - заявила Джейн Хансен, глава отдела "Морская среда и ресурсы" Датского агентства по охране окружающей среды. По ее словам, планов по переносу туши кита и проведению вскрытия на данный момент у властей страны нет. В то же время Хансен призвала людей не приближаться к телу умершего животного, поскольку оно может взорваться, а также быть переносчиком заболеваний.

Операция по спасению Тимми

12-метровый молодой самец горбатого кита - ему было примерно 4-6 лет - несколько раз выбрасывался на берега Шлезвиг-Гольштейна и Мекленбурга - Передней Померании. Сначала эксперты полагали, что он делал это не намеренно, а застревал на мели. После нескольких попыток спасти Тимми региональные власти отказались от этой идеи. Затем операцией по переносу кита из мелководья занялись предприниматели Вальтер Гунц (Walter Gunz) и Карин Вальтер-Моммерт (Karin Walter-Mommert). С помощью баржи, дно которой заполнили водой, Тимми транспортировали в Северное море 2 мая.

При этом операцию критиковали немецкие власти. Министр окружающей среды Мекленбурга - Передней Померании Тиль Бакхаус (Till Backhaus) заявлял, что организаторы транспортировки не передали данные GPS-трекера для отслеживания Тимми, а также не установили на барже видеокамеры для наблюдения ветеринаров за китом. Более того, уже тогда эксперты указывали, что Тимми ослаблен после нескольких недель на мелководье. Они также считали низкими шансы кита на выживание.

Несмотря на это, Бакхаус, комментируя смерть Тимми, защитил действия возглавляемого им министерства и организаторов операции по спасению кита. "Вопрос всегда заключался в том, какой вариант хуже: ждать, пока животное умрет мучительной смертью, или дать ему последний шанс, даже если это означало подвергнуть его потенциальному стрессу", - отметил министр в пресс-релизе.