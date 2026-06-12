Соцсети в Канаде обяжут защищать детей от вредного контента.

Документ обяжет онлайн-сервисы нести ответственность за борьбу с вредоносным контентом, передает report.az

Законопроект предусматривает создание системы регулирования и подотчетности онлайн-платформ, работающих в Канаде. Сервисы будут обязаны оценивать риски причинения вреда пользователям, принимать меры по их снижению и реагировать на возникающие угрозы.

Кроме того, платформы должны будут обеспечивать прозрачность своей деятельности перед обществом и регулирующим органом, в том числе в вопросах защиты пользователей, особенно детей и пострадавших лиц.

Документ также обяжет социальные сети и сервисы чат-ботов на базе искусственного интеллекта внедрять возрастные механизмы защиты несовершеннолетних пользователей.

"Это будет включать обязательства по внедрению более безопасного дизайна сервисов, снижению рисков для детей, ограничению воздействия вредного контента и опасных онлайн-взаимодействий, а также предотвращению доступа несовершеннолетних к порнографическим материалам", - говорится в сообщении.

Для социальных сетей законопроект предусматривает запрет на создание учетных записей детьми младше 16 лет. Вместе с тем регулирующий орган сможет сделать исключение для отдельных платформ, если сочтет применяемые ими меры защиты детей достаточными.

Закон будет распространяться на семь категорий вредоносного контента, включая материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми, подстрекательством к самоповреждению, травлей детей, насилием, разжиганием ненависти, терроризмом и насильственным экстремизмом, а также распространением интимных материалов без согласия.

Обязательства платформ будут сгруппированы по трем направлениям: ответственное поведение, защита детей и обеспечение недоступности определенных видов контента.

Социальные сети, стриминговые сервисы и платформы для размещения контента для взрослых должны будут выявлять и минимизировать риски, внедрять функции безопасного дизайна, маркировать контент, созданный с использованием ИИ, публиковать планы цифровой безопасности, предоставлять пользователям инструменты блокировки и жалоб, а также подчиняться надзору независимого регулятора.

Для контроля за исполнением новых требований законопроект предусматривает создание Канадской комиссии по цифровой безопасности.