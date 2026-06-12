theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
report.az logoreport
12 Июня 2026, 15:43
55
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Соцсети в Канаде обяжут защищать детей от вредного контента

Правительство Канады представило законопроект о безопасности в социальных сетях (Bill C-34), направленный на создание более безопасного онлайн-пространства для всех канадцев, особенно детей.

Соцсети в Канаде обяжут защищать детей от вредного контента.
Соцсети в Канаде обяжут защищать детей от вредного контента.

Документ обяжет онлайн-сервисы нести ответственность за борьбу с вредоносным контентом, передает report.az

Законопроект предусматривает создание системы регулирования и подотчетности онлайн-платформ, работающих в Канаде. Сервисы будут обязаны оценивать риски причинения вреда пользователям, принимать меры по их снижению и реагировать на возникающие угрозы.

Кроме того, платформы должны будут обеспечивать прозрачность своей деятельности перед обществом и регулирующим органом, в том числе в вопросах защиты пользователей, особенно детей и пострадавших лиц.

Документ также обяжет социальные сети и сервисы чат-ботов на базе искусственного интеллекта внедрять возрастные механизмы защиты несовершеннолетних пользователей.

"Это будет включать обязательства по внедрению более безопасного дизайна сервисов, снижению рисков для детей, ограничению воздействия вредного контента и опасных онлайн-взаимодействий, а также предотвращению доступа несовершеннолетних к порнографическим материалам", - говорится в сообщении.

Для социальных сетей законопроект предусматривает запрет на создание учетных записей детьми младше 16 лет. Вместе с тем регулирующий орган сможет сделать исключение для отдельных платформ, если сочтет применяемые ими меры защиты детей достаточными.

Закон будет распространяться на семь категорий вредоносного контента, включая материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми, подстрекательством к самоповреждению, травлей детей, насилием, разжиганием ненависти, терроризмом и насильственным экстремизмом, а также распространением интимных материалов без согласия.

Обязательства платформ будут сгруппированы по трем направлениям: ответственное поведение, защита детей и обеспечение недоступности определенных видов контента.

Социальные сети, стриминговые сервисы и платформы для размещения контента для взрослых должны будут выявлять и минимизировать риски, внедрять функции безопасного дизайна, маркировать контент, созданный с использованием ИИ, публиковать планы цифровой безопасности, предоставлять пользователям инструменты блокировки и жалоб, а также подчиняться надзору независимого регулятора.

Для контроля за исполнением новых требований законопроект предусматривает создание Канадской комиссии по цифровой безопасности.

Источник
report.az logoreport
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте