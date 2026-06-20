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meduza.io logomeduza
20 Июня 2026, 19:00
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Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Легкомоторный самолет Cessna 421, принадлежавший 69-летнему Гиймо, потерпел крушение около города Ла-Боль-Эскублак на западе Франции.

Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции.
Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции.

Один из сооснователей компании Ubisoft Клод Гиймо погиб во Франции в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает Le Figaro, передает meduza.io

По предварительным данным, бизнесмен сам управлял самолетом. Помимо него на борту находился еще один человек, он тоже погиб.

Причины авиакатастрофы пока неясны.

Ubisoft — один из крупнейших в мире разработчиков видеоигр. Компания создала такие известные франшизы, как Assassinʼs Creed, Far Cry, Prince of Persia.

Клод Гиймо основал Ubisoft вместе с четырьмя своими братьями в 1986 году. Сейчас компания продолжает находиться под контролем семьи, ее бессменным CEO является Ив Гиймо, младший брат Клода.

Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе во Франции

Источник
meduza.io logomeduza
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