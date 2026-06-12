СМИ раскрыли содержание согласованного между США и Ираном меморандума.

Об этом стало известно изданию Axios, пишет "Европейская правда".

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном продлит прекращение огня на 60 дней, в частности в Ливане, в течение которых стороны будут вести переговоры по ядерной программе Тегерана.

Дипломат одной из стран-посредников, ознакомивший Axios с последним текстом меморандума, сказал, что США и Иран согласовали текст соглашения, но оно требует окончательного утверждения. По состоянию на вечер четверга соглашение было одобрено с иранской стороны на высоком уровне, но, вероятно, не верховным лидером Моджтабой Хаменеи, сообщили два осведомленных источника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает подписания соглашения в эти выходные. Как известно, четыре самолета C-17 ВВС США вылетели в Европу в четверг, перевозя оборудование для возможной поездки вице-президента Джей Ди Венса на церемонию подписания в Женеве.

По словам двух дипломатов из стран-посредников и двух американских чиновников, предварительная договоренность была достигнута в среду вечером после нескольких часов переговоров между катарским посредником Али Аль-Тавади и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Заявление Трампа о том, что соглашение было заключено, стало неожиданностью для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным источника из США, в последние дни Нетаньяху оказался в неведении, звоня союзникам, близким к администрации Трампа, чтобы попытаться собрать информацию.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, Иран возьмет на себя определенные обязательства в отношении своей ядерной программы – прежде всего, никогда не обладать ядерным оружием и решить проблему, связанную со своим обогащенным ураном.

Соглашение также предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход, а также возвращение к довоенным объемам судоходства в течение 30 дней. Взамен морская блокада США также будет снята.

Ранее официальные лица США сообщили Axios, что после повторного открытия пролива Ирану будет предоставлена временная отмена санкций, что позволит ему продавать нефть в течение 60 дней. Ослабление санкций продлится, если Тегеран будет соблюдать первоначальное соглашение и продемонстрирует "добросовестную волю" на следующих переговорах по ядерной программе.

До сих пор неясно, содержит ли текст какое-либо подробное объяснение того, что произойдет с миллиардами иранских активов, замороженных за рубежом. Иран настаивал на том, что он должен получить определенную сумму денег немедленно после подписания любого первоначального соглашения, тогда как США заявили, что средства будут выплачиваться траншами на основе соблюдения условий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные в Европе.

Перед этим Трамп заявил, что отменяет удары по Ирану, о которых он сообщил за несколько часов до этого, поскольку "финальные пункты" соглашения между двумя сторонами были утверждены.