18 Мая 2026, 17:56
СМИ: Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в $25 млрд
Конфликт США и Израиля против Ирана обошелся мировому бизнесу в $25 млрд.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты анализа корпоративной информации компаний, представленных на биржах США, Европы и Азии.
Отмечается, что сумма ущерба продолжает расти. По меньшей мере 279 компаний назвали конфликт вокруг Ирана причиной принятия срочных мер, включая увеличение цен и сокращение производства.
Также компании приостанавливают выплату дивидендов и выкуп акций, отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, вводят топливные надбавки и просят государство о финансовой помощи, говорится в публикации.