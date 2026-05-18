Словакия заменит российский газ азербайджанским.

Об этом заявил вице-премьер Словакии Томаш Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report в воскресенье, 17 мая, передает dw.com

"Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером", - указал он. При этом Тараба сослался на помощь Азербайджана в поставках энергоносителей Словакии во время недавнего кризиса вокруг транзита через Украину.

Вместе с тем вопросом остается способ поставок азербайджанского газа в Центральную Европу. В данный момент стороны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме, добавил словацкий вице-премьер.

Ранее глава крупнейшего словацкого энергооператора Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) Мартин Хуска сообщал о поиске новых поставщиков газа в связи с решением о поэтапном прекращении закупок российского газа, принятым ЕС из-за российского вторжения в Украину. По его словам, ведутся переговоры с азербайджанской компанией SOCAR по вопросу долгосрочных поставок газа. В 2024 году Азербайджан начал поставлять газ Словакии в рамках пилотного контракта.

Европейский союз принял решение к 1 ноября 2027 года полностью отказаться от импорта газа из России. Запрет на газовые поставки был утвержден в январе 2026 года квалифицированным большинством. Импорт СПГ должен быть прекращен до конца 2026 года, трубопроводные поставки - до 30 сентября 2027 года. Однако срок может быть продлен до 1 ноября 2027 года, если страны ЕС столкнутся с трудностями при заполнении газохранилищ. Кроме того, предусмотрен запрет на заключение новых газовых контрактов с Россией. Он начнет действовать через шесть недель после вступления в силу нового закона.

После принятия ЕС этого решения Словакия и Венгрия, остающиеся последними странами Евросоюза, напрямую закупающими российский газ, объявили о решении обратиться в суд. В сентябре 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что его страна закупает около 3,5 млрд кубометров российского газа в год.