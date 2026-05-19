19 Мая 2026, 14:14
17 706
Скульптура Константина Брынкуша продана на аукционе за 107,6 млн долларов

Рекордная цена за скульптуру румынского художника Константина Брынкуша «Данаида» была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 107,6 миллиона долларов.

«Данаида», позолоченная бронзовая голова, была создана Брынкуш в 1913 году и приобретена семьёй коллекционеров Мейер, которая владела ею до 2002 года. Затем она была продана Christie’s за 18,2 миллиона долларов. Сейчас произведение оценивалось примерно в 100 миллионов долларов и вызвало интерес после того, как его представила австралийская актриса Николь Кидман, пишет ipn.md

Представители Christie’s заявили, что на аукционе, состоявшемся в Нью-Йорке, были проданы произведения искусства на сумму более 1 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд для работы Константина Брынкуша составлял 71,2 миллиона долларов и был установлен в 2018 году. А самая высокая цена за скульптуру, проданную на аукционе, составляет 141,3 миллиона долларов и была достигнута в 2015 году за работу «Человек с пальцем» Альберто Джакометти.

ipn
