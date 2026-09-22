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Point.md logoPoint
22 Сентября 2026, 18:18
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Сингапур вводит штрафы за громкую музыку, мусор и еду в автобусах

Власти Сингапура вводят штрафы в размере около $400 за нарушение общественного порядка в автобусах.

Сингапур вводит штрафы за громкую музыку, мусор и еду в автобусах.
Сингапур вводит штрафы за громкую музыку, мусор и еду в автобусах.

Об этом говорится в релизе, опубликованном управлением наземным транспортом Сингапура, передает channelnewsasia.com

Новые правила вступят в силу уже с 23 сентября 2026 года.

«Действия, нарушающие общественный порядок в автобусах, будут квалифицироваться как правонарушения. Максимальный размер штрафа составит 500 сингапурских долларов (около 392 долларов США)», — говорится в релизе.

В автобусах нельзя будет громко слушать музыку, принимать пищу, разбрасывать мусор, закидывать ноги на сиденья. За подобные действия пассажиров смогут штрафовать.

Если же речь идет о более серьезных нарушениях, таких как создание угрозы жизни пассажиров или загрязнение транспортных средств, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. сингапурских долларов (около $3,9 тыс.).

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