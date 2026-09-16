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16 Сентября 2026, 23:59
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В Сингапуре решили платить гражданам за 15 минут чтения в день

В городе-государстве запустили пятилетнюю национальную программу по борьбе с думскроллингом и укреплению культуры чтения в стране.

В Сингапуре решили платить гражданам за 15 минут чтения в день.
В Сингапуре решили платить гражданам за 15 минут чтения в день.

Кампанию ReadSG запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день, передает independent.co.uk

«Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать три остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день!» — говорится на сайте проекта.

«Длительное чтение укрепляет внимание, критическое мышление и воображение. В конечном счете, мы хотим видеть нацию читателей, которые любопытны, вдумчивы, проницательны и могут ориентироваться во все более сложном мире», — рассказывает Мелисса Тэм, глава Национального библиотечного совета.

За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет, за каждые 1 000 монет участникам будут начислять по доллару.

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