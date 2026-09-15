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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Сентября 2026, 07:18
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Сикорский: Польша готовит ответ на провокации России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что Польша планирует всё лучше готовиться к провокациям со стороны России.

Сикорский: Польша готовит ответ на провокации России.
Сикорский: Польша готовит ответ на провокации России.

После российских атак дронов недалеко от границы с Польшей премьер-министр Дональд Туск сообщил о созыве совещания с министрами, командующими вооруженными силами и представителями спецслужб, пишет eurointegration.com.ua

"Это была очень обстоятельная, серьезная встреча, ведь мы видим, что Россия эскалирует ситуацию, и польское государство даст на это серьезный ответ, который укрепит нашу безопасность", – сообщил министр, рассказывая о встрече.

Как он добавил, о деталях говорить ещё рано, однако речь идёт о защите населения и изменениях в законодательстве.

"Мы находимся в „серой зоне" кризисной ситуации, нам нужно это уточнить. Мы договорились, что вскоре появятся планы различных действий", – сказал министр.

Радослава Сикорского также спросили, будут ли, по его мнению, повторяться такие атаки, как недавние у границы с Польшей. "Боюсь, что да, потому что Россия воображает, что таким образом нас запугает. И, конечно, когда её слышат, это укрепляет её в этом убеждении. Но они ошибаются", – заявил он.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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