Сибига: Путин всегда хотел войти в историю, и спецтрибунал ему в этом поможет.

Об этом говорится в публикации пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого для eurointegration.com.ua

Тихий рассказал, как в пятницу в присутствии всех государств-членов Совета Европы в Кишиневе генсек Совета Европы Ален Берсе вручил Сибиге юридическое подтверждение о присоединении 36 государств и Евросоюза к соглашению, создающему руководящий комитет Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Сибига со своей стороны заявил, что моральный фундамент Европы и мира будет восстановлен только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано.

"Это вопрос не прошлого. Это вопрос будущего. Вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия. Это также вопрос достоинства. Путин всегда хотел войти в историю. И этот трибунал поможет ему в этом… Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие – сегодня все они получили свой билет в Гаагу", – заявил Сибига.

Он также подчеркнул, что на протяжении прошлых веков Украина пережила слишком много зверств, угнетения, оккупаций, мировых войн, геноцидов, сталинских репрессий, Чернобыля и других преступлений. "И мы никогда – подчеркиваю, никогда – не видели настоящего правосудия. Специальный трибунал разорвет этот порочный круг. За каждую убитую душу. За каждый разрушенный мир. За каждую сломанную судьбу", – подчеркнул глава МИД.