Сибига: Депардье и Сигал не могут быть представителями ЕС на переговорах с РФ.

Киноактеры Жерар Депардье и Стивен Сигал не могут рассматриваться в качестве кандидатов на роль представителей Европейского союза для проведения переговоров с Российской Федерацией о прекращении ее войны. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал во время ZOOM-брифинга с журналистами, передает unian.net

"Есть определенные имена. Я не буду их называть. Потому что это дипломатический процесс. Но это точно не [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер. И сразу на опережение, чтобы россияне больше не предлагали, там Жерар Депардье, Стивен Сигал, не знаю, может Орбана еще привлекут переговорщики с их стороны… Это должен быть формат, который позволит посредничество", – отметил Сибига.

В частности, по его словам, это посредничество должно представлять собой платформу, которая позволит решать конкретные задачи и вопросы с понятными временными рамками.

Он сказал, что не должно быть затяжных дискуссий по поводу того, "кто должен представлять, сколько должен представлять и как представлять".

"Нет! Это должно быть быстро. И мы тоже к этому призываем с четким определением задач", – добавил Сибига.

Кроме того, глава МИД отстаивает позицию, что не должно быть отдельных контактов определенных европейских столиц и лидеров с Владимиром Путиным. Сибига считает, что отдельные контакты с Путиным являются проявлением слабости и разделения Европы, потому что именно этого и ждет президент РФ.

"Мы считаем, что должна быть общая и консолидированная позиция, единый голос", – подчеркнул Сибига.

Вместе с тем, как объясняет министр, без участия Украины этот процесс невозможен. Это должно решаться совместно с Украиной.

"И мы будем определять эти параметры роли Европы в мирном процессе. И я лично убежден, что это придаст и новую динамику", – добавил Сибига.

Он напомнил, что у Европы есть инструмент санкций и замороженные активы. Поэтому Европа может выступать сильным игроком в мирном процессе или приближать справедливый мир.