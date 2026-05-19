rbc.ua
19 Мая 2026, 07:09
8 195
Швеция стала первой страной в мире, где уровень курильщиков упал ниже 5%

Швеция стала первой страной в мире, где уровень ежедневного курения упал ниже 5% - меньше показателя "свободной от табачного дыма" страны. Сейчас ежедневно курят только 3,7% населения Швеции.

"Ежедневное курение (3,7%) было примерно так же распространенным, как и эпизодическое (3,4%). Среди всех респондентов 30% отметили, что раньше курили, но бросили, а 63% - что никогда не курили", - говорится в отчете Шведского совета (CAN), передает rbc.ua

Что касается гендерных различий, то согласно документу, курение было несколько более распространенным среди мужчин (8%), чем среди женщин (6%), что объясняется тем, что больше мужчин курили эпизодически.

Эксперты объясняют низкий уровень курения в Швеции многолетней популярностью снюса и распространением никотиновых паучей, которые появились на рынке в 2014 году.

В CAN отмечают, что табачная политика Швеции постепенно изменила фокус: вместо борьбы с самим потреблением никотина власть концентрируется на уменьшении вреда для здоровья. Поэтому различные никотиновые продукты регулируются по-разному в зависимости от степени риска.

По данным исследования, доля взрослых шведов, употребляющих снюс или никотиновые паучи, выросла с 13% в 2013 году до 18% в 2025-м. Активнее всего эти продукты используют молодые люди в возрасте 18-29 лет - 29% в этой группе. Мужчины значительно чаще пользуются снюсом и паучами, чем женщины - 25% против 10%.

Впервые в отчете CAN отдельно проанализировали потребителей снюса и паучей. Оказалось, что 50% пользуются преимущественно снюсом, 44% - паучами, а еще 6% сочетают оба продукта. Среди женщин более популярными стали именно паучи - их выбирают 74% пользователей, тогда как мужчины чаще отдают предпочтение снюсу.

Представители отрасли также обращают внимание на ценовую политику. В Швеции упаковка паучей стоит около 4 евро, снюса - около 5 евро, тогда как пачка сигарет - 7-8 евро. В то же время налог на паучи в стране составляет около 20 евро за килограмм, а на снюс - 40 евро, что значительно ниже украинского уровня налогообложения - около 77 евро за килограмм.

Эксперты также напоминают, что продажа снюса запрещена в большинстве стран ЕС с 1992 года, однако Швеция сохранила право на его реализацию при вступлении в Евросоюз в 1995 году.

Несмотря на это, авторы отчета отмечают: никотин в снюсе и паучах может повышать артериальное давление и негативно влиять на сосуды. Исследование также показало, что уровень зависимости у пользователей снюса даже выше, чем у регулярных курильщиков сигарет.

Что касается вейпинга, то в 2025 году ежедневно электронные сигареты использовали лишь 0,6% шведов, еще 2,1% - эпизодически. Наиболее популярными вейпы остаются среди молодежи 18-29 лет.

За последние годы продажи вейпов в Швеции выросли на 640%, что связывают с распространением одноразовых электронных сигарет с разнообразными вкусами.

В CAN подытоживают, что сокращение уровня курения в Швеции стало результатом комплексной политики: повышения налогов на сигареты, ограничения рекламы, создания зон без курения и активной профилактики.

В то же время эксперты не исключают, что часть курильщиков могла перейти на альтернативные никотиновые продукты.

