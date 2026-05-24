Швейцария вынесет на референдум ограничение численности населения.

Правительство Швейцарии назначило на 14 июня референдум по инициативе, которая предусматривает ограничение численности постоянного населения страны. Документ предлагает удерживать показатель на уровне не выше 10 млн человек к 2050 году, об этом сообщает Reuters

Согласно инициативе, власти должны будут автоматически вводить ограничительные меры, если население превысит 9,5 млн человек раньше установленного срока. Среди обсуждаемых шагов — сокращение квот на предоставление убежища и ограничение программ воссоединения семей.

По данным на конец 2025 года, в Швейцарии проживали около 9,1 млн человек. С 2002 года население страны увеличилось примерно на 1,7 млн, главным образом за счёт иммиграции.

Авторы инициативы также предлагают обязать правительство использовать все доступные инструменты для сокращения численности населения в случае превышения отметки в 10 млн жителей. Речь может идти в том числе о пересмотре или расторжении международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан между Швейцарией и Евросоюзом.

Инициативу поддерживает правая Швейцарская народная партия (SVP). В партии считают, что рост населения усиливает нагрузку на инфраструктуру, влияет на экологическую ситуацию и способствует повышению стоимости аренды жилья.

Эксперты при этом предупреждают, что возможное принятие инициативы способно затронуть крупные экспортно-ориентированные компании, включая Nestle, Novartis и Roche. Эти корпорации зависят от привлечения иностранных специалистов.