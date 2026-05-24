24 Мая 2026, 13:30
Швейцария вынесет на референдум ограничение численности населения

Власти предлагают установить лимит в 10 млн жителей к 2050 году.

Правительство Швейцарии назначило на 14 июня референдум по инициативе, которая предусматривает ограничение численности постоянного населения страны. Документ предлагает удерживать показатель на уровне не выше 10 млн человек к 2050 году, об этом сообщает Reuters

Согласно инициативе, власти должны будут автоматически вводить ограничительные меры, если население превысит 9,5 млн человек раньше установленного срока. Среди обсуждаемых шагов — сокращение квот на предоставление убежища и ограничение программ воссоединения семей.

По данным на конец 2025 года, в Швейцарии проживали около 9,1 млн человек. С 2002 года население страны увеличилось примерно на 1,7 млн, главным образом за счёт иммиграции.

Авторы инициативы также предлагают обязать правительство использовать все доступные инструменты для сокращения численности населения в случае превышения отметки в 10 млн жителей. Речь может идти в том числе о пересмотре или расторжении международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан между Швейцарией и Евросоюзом.

Инициативу поддерживает правая Швейцарская народная партия (SVP). В партии считают, что рост населения усиливает нагрузку на инфраструктуру, влияет на экологическую ситуацию и способствует повышению стоимости аренды жилья.

Эксперты при этом предупреждают, что возможное принятие инициативы способно затронуть крупные экспортно-ориентированные компании, включая Nestle, Novartis и Roche. Эти корпорации зависят от привлечения иностранных специалистов.

Источник
