Шторм в Антарктиде унес в море контейнеры с топливом и отходами.

У берегов Антарктиды произошел необычный и потенциально опасный экологический инцидент – огромный айсберг откололся от ледяного шельфа вместе с семью грузовыми контейнерами, внутри которых находились дизельное топливо, оборудование и отходы, пишет АВС, передает unian.net

О случившемся сообщили представители немецкой антарктической станции Ноймайер III. Позже инцидент подробно разобрали на ежегодной Консультативной встрече по Договору об Антарктике в японской Хиросиме.

Контейнеры находились примерно в нескольких сотнях метров от края ледяного шельфа. Их подготовили для последующей загрузки на судно, которое должно было вывезти отходы со станции.

Среди грузов находились – контейнер с 9500 литрами арктического дизеля, четыре контейнера с бытовыми отходами, генератор с топливом и модуль для укрытия персонала.

Перед размещением специалисты не зафиксировали трещин или признаков нестабильности льда. Однако в период с 13 по 20 января регион накрыл мощный антарктический шторм с ветром до 130 км/ч. После улучшения погоды сотрудники станции обнаружили, что огромный участок льда размером около 500 на 300 метров откололся и ушел в море вместе со всеми контейнерами.

"К сожалению, все контейнеры оказались на отколовшемся айсберге", – говорится в официальном отчете.

Сначала немецкие специалисты рассматривали возможность воздушного поиска, однако уже на следующий день айсберг заметил экипаж ледокола RV Polarstern. К тому моменту льдина дрейфовала примерно в 140 километрах от станции.

Ученые-глациологи оценили устойчивость айсберга и разрешили ограниченную спасательную операцию. С помощью вертолетов исследователи вывезли около тонны оборудования, включая три бочки с 580 литрами дизеля, аккумуляторы и газовые баллоны. Однако продолжать операцию стало слишком опасно.

"Риск разрушения айсберга увеличивался, поэтому дальнейшее спасение груза могло угрожать жизни людей", – отмечается в отчете.

25 января работы прекратили. Последний раз айсберг фиксировали спутники 22 февраля. После этого ученые предполагают, что льдина разрушилась, а контейнеры ушли на дно моря. Наибольшие опасения вызывает контейнер с дизельным топливом.

Специалисты считают, что при падении в воду или погружении на глубину емкость могла получить повреждения.

"В обоих случаях дизельное топливо, вероятно, вытекло в окружающую среду", – говорится в документе.

Хотя арктический дизель считается менее тяжелым и быстрее испаряющимся, чем обычное судовое топливо, низкие температуры Антарктики значительно замедляют естественное разложение нефтепродуктов. Ученые предупреждают, что загрязнение может сохраняться в экосистеме длительное время.

После инцидента немецкие специалисты решили изменить правила хранения грузов – теперь контейнеры будут размещать минимум в пяти километрах от края ледяного шельфа.