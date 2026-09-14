Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли меморандум о самоопределении.

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве на самоопределение и независимость от Британии и будущее в Европейском союзе.

Документ опубликовала партия SNP в соцсети Х, сообщает rbc.ru

«Мы разделяем убеждение, что нации и сообщества, которые мы представляем, заслуживают больших амбиций, больших экономических возможностей и более сильного голоса в определении своего будущего», — говорится в документе.

В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии вместе договариваются о приверженности независимости от Соединенного Королевства. По мнению авторов, для наблюдающих за этими регионами и для всего мира «не может быть более ясного знака того, что время Вестминстера подходит к концу».

Авторы документа обязались укреплять сотрудничество между партиями и определять практические направления, где совместная работа может дать реальный результат.

К направлениям совместной работы в меморандуме относят следующее:

Ориентация на сотрудничество с Европой . По оценке авторов, Brexit нанес ущерб экономикам Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса и ограничил их возможности. Свое будущее нации увидели в ЕС.

. По оценке авторов, Brexit нанес ущерб экономикам Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса и ограничил их возможности. Свое будущее нации увидели в ЕС. Право на самоопределение . В заявлении сказано, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее.

. В заявлении сказано, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее. Более сильная и справедливая экономика . Она предполагает обмен опытом для построения производительных экономик с большим количеством рабочих мест, борьбой с неравенством и более справедливым распределением богатства и возможностей.

. Она предполагает обмен опытом для построения производительных экономик с большим количеством рабочих мест, борьбой с неравенством и более справедливым распределением богатства и возможностей. Расширение собственных энергоресурсов. Согласно заявлению, ресурсы возобновляемой энергии должны снизить нагрузку на семьи и предприятия и служить потребностям людей.

«Мы призываем британское правительство готовиться к конституционным изменениям, планировать и содействовать им в каждой юрисдикции. Будущее должно быть таким, в котором наши нации могут уверенно сотрудничать, говорить за себя и строить отношения друг с другом и с более широким миром на основе равенства, уважения и взаимной выгоды. Сегодняшний день знаменует собой еще один шаг в построении такого сотрудничества», — подчеркивается в меморандуме.

Как пишет Би-би-си, 14 сентября Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О’Нил встретились в Кардиффе для подписания меморандума. «Фундаментально наши сегодняшние дискуссии — о признании значения момента, в котором мы находимся. Народ Шотландии, Уэльса и Ирландии имеет право на самоопределение», — сказал Суинни. Накануне о готовящейся встрече в Кардиффе писала The Telegraph. Газета указывала, что лидеры собирались потребовать права на проведение референдумов о независимости.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм ранее заявил, что решение о проведении референдума по вопросу границы следует принимать при наличии в стране «четкого консенсуса», когда «общественное мнение изменится настолько, что этот вопрос необходимо будет рассмотреть». Суинни отмечал, что Бернэму придется свыкнуться с мыслью, что он войдет в историю как последний премьер Соединенного Королевства.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с ИС «Вести» отметил, что до этого Великобританию от распада удерживал экономический фактор. «Когда чуть больше десяти лет назад проводился референдум в Шотландии о независимости, то именно экономический фактор оказался решающим, потому что Лондон выплачивает достаточно серьезные субсидии гражданам Шотландии. Это и пенсии, это и социальные пособия… И понятно, что отделение будет означать некоторое ухудшение финансового положения граждан, которые там проживают», — рассказал он. Тем не менее, подчеркнул он, «идея сепаратизма очень живуча».

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия входят в состав Соединенного Королевства, обладают статусом автономий (стран-участниц) и разделены с Англией внутренними административными границами.

Северная Ирландия была создана последней — в 1921 году. Этому предшествовала ирландская война за независимость (1919–1921 годы). Позже британское правительство приняло Акт о правительстве Ирландии 1920 года. Документ разделил остров на две части с собственными парламентами. В 1921 году было заключено перемирие, а затем подписан англо-ирландский договор, по которому Южная Ирландия получила фактическую независимость, а Северная Ирландия воспользовалась своим правом и осталась в составе Великобритании. Южная Ирландия входит в состав ЕС. Британия вышла из состава Евросоюза в 2020 году.