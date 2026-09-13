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focus.ua logofocus
13 Сентября 2026, 21:30
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Британия под угрозой раскола: три части страны хотят независимости

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 14 сентября соберутся в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию о праве на самоопределение и проведении референдумов о независимости.

Британия под угрозой раскола: три части страны хотят независимости.
Британия под угрозой раскола: три части страны хотят независимости.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

В встрече примут участие первый министр Шотландии Джон Свинни, первый министр Уэльса Рун ап Иорверт и первая министрша Северной Ирландии Мишель О’Нил. К ним также присоединится президент партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд.

Участники планируют обсудить право своих стран самостоятельно определять конституционное будущее. Среди тем встречи также будут экономика, энергетика, отношения с Европой и международное сотрудничество.

Джон Свинни заявил, что нынешняя политическая ситуация свидетельствует о росте поддержки независимости.

"Впервые в истории Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией руководят премьер-министры, поддерживающие независимость", — сказал он.

По его словам, Лондон должен готовиться к возможному будущему после ухода Соединённого Королевства. Свинни также заявил, что премьер-министр Энди Бернхэм может войти в историю как последний премьер Великобритании.

Встреча состоится на фоне спора между Свинни и правительством Великобритании по поводу нового референдума о независимости Шотландии. Бернхем заявил, что в настоящее время не рассматривает возможность проведения такого голосования, поскольку, по его мнению, отсутствует достаточный общественный консенсус.

В то же время Рун ап Иорверт опроверг, что цель встречи заключается непосредственно в роспуске Соединённого Королевства. Он заявил, что стремится укрепить позиции Уэльса, а вопрос о независимости должен решаться по воле самих валлийцев.

Подписание совместной декларации станет попыткой трех регионов согласовать общую позицию относительно их конституционного будущего.

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Источник
focus.ua logofocus
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