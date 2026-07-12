12 Июля 2026, 14:45
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Шеф Пентагона Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него
Шеф Пентагона Пит Хегсет после начала новой серии американских ударов по Ирану заявил в социальной сети X, что Исламская Республика якобы платит за свой «плохой» выбор.
«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят», — написал глава минообороны США.
Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о нанесении новой серии ударов по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Чуть ранее стало известно, что взрывы раздались в городах Бушер и Ассалуйе, расположенных на юге Ирана.