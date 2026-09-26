Сенаторы призвали Трампа отозвать приглашение Путину на G20.

В США группа из 14 сенаторов - республиканцев и демократов - обратилась к президенту страны Дональду Трампу с призывом отозвать приглашение Владимиру Путину на саммит G20, который состоится в декабре в Майами.

Об этом сообщила в субботу, 25 сентября, газета The Washington Post (WP), сославшись на письмо законодателей, передает dw.com

В письме сенаторы возложили на Владимира Путина единоличную ответственность за начало войны России против Украины. По их мнению, присутствие Путина на встрече в США может способствовать признанию и нормализации российских властей, которые продолжают наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Авторы обращения отметили, что Путин, а также министр финансов России Антон Силуанов и другие члены российской делегации находятся под американскими санкциями. Эти ограничения были введены из-за действий, которые Вашингтон рассматривает как угрозу национальной безопасности США.

Инициаторами письма стали сенатор-республиканец от Миссисипи Роджер Викер и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Жанна Шахин. Помимо них, документ поддержали еще шесть демократов и шесть республиканцев.

Викер руководит сенатским комитетом по вооруженным силам. Шахин занимает одну из ведущих позиций среди демократов в комитете Сената по международным отношениям.

Сенаторы считают, что отсутствие международной изоляции может снизить заинтересованность Путина в прекращении войны.