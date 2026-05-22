theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
22 Мая 2026, 14:43
1 875
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сенат США заблокировал миграционный законопроект Трампа

В американском Сенате в четверг, 21 мая, произошел крайне редкий демарш против президента США Дональда Трампа.

Сенат США заблокировал миграционный законопроект Трампа.
Сенат США заблокировал миграционный законопроект Трампа.

Его однопартийцы - республиканцы  заблокировали ключевую инициативу  Трампа в сфере миграции, тем самым провалив принятие законодательного пакета, который предусматривает около 70 млрд долларов дополнительного финансирования для иммиграционных и таможенных органов, а также пограничной службы. В итоге лидер сенатского большинства Джон Туне отправил сенаторов на парламентские каникулы без голосования - каникулы продлятся до конца следующей недели, передает dw.com

Фонд компенсаций как яблоко раздора

Главным поводом для споров стал фонд компенсаций для сторонников Трампа в размере около 1,8 млрд долларов, который министерство юстиции анонсировало 18 мая и в последний момент включило в миграционный пакет. Средства предназначены предполагаемым жертвам судебного преследования при администрации предыдущего президента -  Джо Байдена.

Компенсацию из этого фонда могут получить сотни сторонников Дональда Трампа, осужденных за нападение на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года и впоследствии помилованных Трампом после его возвращения в Белый дом. Оппозиционные демократы назвали этот фонд "фондом взяток", при этом инициатива Минюста вызвала недовольство и в рядах самих республиканцев.

Политические риски

Сенаторы-республиканцы опасаются, что фонд компенсаций может быть негативно воспринят избирателями в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Многие граждане жалуются на резкий рост цен на топливо и продовольствие из-за войны с Ираном, хотя Трамп неоднократно давал понять, что это не является для него приоритетом.

Недовольство у части республиканцев вызвали и планы Дональда Трампа по строительству большого бального зала рядом с Белым домом: в миграционный пакет была включена дополнительная сумма в 1 млрд долларов на нужды президентской охраны, которой впредь предстоит обеспечивать безопасность еще и этого объекта.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте