dw.com
20 Мая 2026, 09:58
6 978
Сенат США продвинул резолюцию о прекращении войны с Ираном

Американские сенаторы выступили за рассмотрение резолюции, которая обяжет Трампа прекратить войну с Ираном без соответствующего разрешения Конгресса. Предыдущие семь попыток принять этот документ были заблокированы.

Сенат США во вторник, 19 мая, выступил за рассмотрение в полном составе резолюции, которая обяжет президента США Дональда Трампа либо прекратить все военные действия против Ирана, либо получить официальное разрешение Конгресса на применение силы. В случае принятия документа Трамп будет обязан согласовывать с Конгрессом любые будущие военные действия в Иране, передает dw.com

Предыдущие семь попыток продвижения резолюции провалились

В ходе процедурного голосования дальнейшее продвижение резолюции в верхней палате Конгресса поддержали 50 сенаторов, 47 высказались против. Как передает CNN, на голосовании отсутствовали три сенатора-республиканца из-за своих предвыборных кампаний - это делает маловероятным одобрение резолюции полным составом Сената.

Ранее в этом году республиканцы заблокировали семь предыдущих попыток продвижения этой резолюции в Сенате. Впервые документ был вынесен на голосование в марте, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Резолюция также трижды блокировалась республиканцами в Палате представителей США.

Сенатор: Трамп "выбрасывает в мусорку" мирные предложения от Ирана

Сенатор-демократ Тим Кейн, выступивший инициатором процедурного голосования, заявил, что в условиях перемирия между США и Ираном, которое действует с начала апреля, у Трампа появилась возможность изложить свою позицию Конгрессу. "Это идеальное время для обсуждения, прежде чем мы снова начнем войну. Президент получает мирные и дипломатические предложения, которые он выбрасывает в мусорное ведро, не поделившись ими с нами", - цитирует Кейна агентство Reuters.

Закон о военных полномочиях

Согласно Закону о военных полномочиях (War Powers Act) от 1973 года, президент США может вести военные действия без одобрения Конгресса лишь в течение 60 дней. По истечении этого срока президент обязан либо прекратить войну, либо запросить у Конгресса официальное разрешение на применение военной силы. 

1 мая 2026 года, когда 60-дневный срок истек, Дональд Трамп уведомил Конгресс о "завершении войны" с Ираном, однако фактически США продолжают блокировать иранские порты и наносить удары по иранским кораблям, отмечает Reuters. 

Источник
dw.com
