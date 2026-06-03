Семь человек погибли при атаке дрона на рейсовый автобус в Донецке.

Пушилин заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки погибли 7 мирных жителей. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывают помощь, пишет rbc.ru

Напомним, что дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область за считанные часы до открытия Петербургского международного экономического форума. Выступление Владимира Путина там запланировано через два дня. На форуме ждут и немецкую делегацию.



