theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Сентября 2026, 07:09
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сейм Литвы поддержал исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы поддержал предложение исключить из конституции статью, запрещающую размещение ядерного оружия на территории страны.

Сейм Литвы поддержал исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия.
Сейм Литвы поддержал исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия.

В ходе голосования 99 депутатов поддержали инициативу, 13 выступили против, еще 5 воздержались, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на delfi.lt

Представитель социал-демократов Ремигиюс Мотузас заявил, что исключение этой нормы из конституции должно продемонстрировать союзникам и противникам, что Литва является полноценной частью системы ядерного сдерживания НАТО.

По его словам, Литва в настоящее время является единственной страной НАТО, в которой действует конституционный запрет на размещение ядерного оружия.

Статья 137 конституции Литвы предусматривает, что на территории страны не могут быть размещены ни оружие массового уничтожения, ни военные базы иностранных государств. Предлагаемые изменения должны отменить это конституционное ограничение.

В случае принятия поправки Литва получит возможность рассматривать вопрос о размещении ядерного оружия на своей территории, если этого потребуют интересы обороны страны или союзников.

Для окончательного изменения конституции необходимо, чтобы за это еще дважды проголосовали не менее 94 депутатов из 141. Между голосованиями должно пройти не менее трех месяцев. Первое голосование может состояться 6 октября, а второе – 12 января следующего года.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте