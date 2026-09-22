Саудовская Аравия вновь запустила одну из крупнейших нефтяных магистралей в мире.

Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода East-West после девятидневной остановки из-за атак дронов и может уже во вторник возобновить экспорт из порта Янбу на Красном море.

После запуска трубопровод работает на низкой мощности. Saudi Aramco пытается вернуть прокачку до 4 млн баррелей в сутки, однако полное восстановление может занять несколько недель, передает epravda.com.ua

Из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив Саудовская Аравия перенаправляла по трубопроводу East-West около 4 млн баррелей нефти в сутки — примерно 4% мирового предложения.

Восстановление работы трубопровода способствовало падению цен на нефть: Brent подешевела более чем на $2 за баррель до самого низкого уровня с 8 сентября.