22 Сентября 2026, 21:47
23
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Саудовская Аравия вновь запустила одну из крупнейших нефтяных магистралей в мире.
Саудовская Аравия вновь запустила одну из крупнейших нефтяных магистралей в мире
Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода East-West после девятидневной остановки из-за атак дронов и может уже во вторник возобновить экспорт из порта Янбу на Красном море.
После запуска трубопровод работает на низкой мощности. Saudi Aramco пытается вернуть прокачку до 4 млн баррелей в сутки, однако полное восстановление может занять несколько недель, передает epravda.com.ua
Из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив Саудовская Аравия перенаправляла по трубопроводу East-West около 4 млн баррелей нефти в сутки — примерно 4% мирового предложения.
Восстановление работы трубопровода способствовало падению цен на нефть: Brent подешевела более чем на $2 за баррель до самого низкого уровня с 8 сентября.