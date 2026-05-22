Самый высокий небоскреб в Африке построят в форме маски.

Уже в конце этого года мегаструктура официально заберет себе титул самого высокого здания в Африке, передает newatlas.com

До сих пор этот рекорд удерживал египетский небоскреб высотой ровно 400 метров. Высота основного корпуса новой башни составляет 333 метра, но за счет изящного острого шпиля на крыше вся конструкция взлетит вверх на 421 метр. Новый гигант дополнит уже существующий административный комплекс из пяти высоток и станет главным символом технологического прогресса региона.

Африканская маска

Знаменитый архитектор Пьер Фахури спроектировал исполинское здание так, чтобы его строгая симметричная форма вызывала у зрителей ассоциации с традиционной африканской маской. Власти хотят собрать под одной крышей многочисленные министерства и ведомства, которые сейчас разбросаны по всему городу. Такое решение сэкономит дефицитную городскую землю, сделает государственные услуги доступнее для населения и снизит расходы на аренду офисов.

Главной изюминкой небоскреба станет огромная застекленная смотровая площадка, куда посетителей будет доставлять отдельный скоростной панорамный лифт. Этот зал сделают полностью открытым для публики. Отсюда, с высоты птичьего полета, жители и гости города смогут насладиться захватывающим круговым видом на Абиджан и живописную лагуну Эбри. Всего внутри здания площадью 140 000 квадратных метров разместятся правительственные кабинеты, конференц-залы, рестораны, аудитории и огромная подземная парковка. За движение огромного потока людей будут отвечать более 20 современных лифтов.

Башня на неустойчивом грунте

Строительство такого колосса в условиях местного неустойчивого грунта потребовало от инженеров нестандартных решений. Общий вес конструкции достигает 170 000 тонн. Чтобы удержать эту массу, строителям пришлось пробурить 70 глубоких скважин, уходящих под землю на 60–70 метров. Каждую мощную опору соединили с исполинской железобетонной плитой толщиной три с половиной метра.

Особое внимание инженеры уделили экологии, благодаря чему проект получил золотой международный сертификат экологичных зданий. Фасад башни сделали двухслойным. Внешний слой состоит из 16 000 специальных умных стеклянных панелей. Они эффективно отражают прямые солнечные лучи, спасая внутренние помещения от африканского зноя и серьезно снижая затраты на кондиционирование. Внутренний же слой гарантирует надежную защиту от пожаров и влаги. Примечательно, что первые планы по строительству Башни F архитекторы разработали еще в 1970-х годах, но только сейчас, спустя полвека, уникальный проект наконец-то воплотится в жизнь.