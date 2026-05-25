Самолету главы Минобороны Британии заглушили сигнал GPS возле России.

На самолете пропал спутниковый сигнал, и пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения. Помехи также привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели в кабине пилотов, пишет thetimes.com

Глава Минобороны в тот момент возвращался в Великобританию после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска. Господин Хили также провел брифинги с высокопоставленными офицерами в засекреченном месте недалеко от города Выру на юго-востоке Эстонии. Этот регион, как отмечает The Times, постоянно страдает от работы средств РЭБ.

По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем самолета было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. Источники The Times в Королевских ВВС назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией.

В оборонных кругах королевства Россию считают виновной в происшествии. Впрочем, The Times подчеркивает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок.