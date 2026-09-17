Ryanair хочет воспользоваться сокращением airBaltic для увеличения пассажиропотока в Балтии.

Крупнейший по числу пассажиров европейский авиаперевозчик, компания Ryanair объявила о планах удвоить пассажиропоток в странах Балтии в ближайшие пять лет на фоне проблем у airBaltic.

Ryanair обнародовала этот план после того, как в понедельник латвийская авиакомпания подала заявление о защите от банкротства — это прецедент для Европы.

Reuters называет это последствием войны США с Ираном, которая привела к повышению мировых цен на авиатопливо. К 2031 году компания хочет нарастить количество пассажиро-мест на своих рейсах в Латвии, Эстонии и Литве до 11 млн в год и увеличить местный авиапарк до 16 самолетов (сейчас их семь).

"Это предложение становится еще более актуальным на фоне заявления airBaltic о сокращении парка воздушных судов на треть", — заявил коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.

В августе airBaltic сообщила о планах сократить свой парк самолетов с 54 до 36 уже к концу 2026 года, чтобы в течение пяти лет довести их число до 40. Ранее компания заявляла о планах увеличить авиапарк до 100 самолетов.