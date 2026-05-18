Румыния удвоила число мультимиллионеров за последние 5 лет.

Румыния показала впечатляющий рост: за последние пять лет число мультимиллионеров увеличилось на 93%, достигнув 749 человек в 2026 году. По темпам роста страна занимает третье место в Европе после Польши (109%) и Турции (94%), сообщает libertatea.ro

Согласно Knight Frank Wealth Report, в период с 2021 по 2026 год в Европе появилось 37 428 новых мультимиллионеров, что соответствует росту на 26%. Общее число сверхбогатых людей на континенте достигло 183 953 человек — это 25,8% мирового числа мультимиллионеров, которое превышает 710 тысяч человек.

Лидером в Европе остаётся Германия — там насчитывается 38 215 мультимиллионеров. Далее следуют Великобритания (27 876) и Франция (21 528). Ни одна другая страна не преодолела отметку в 20 тысяч сверхбогатых людей.

Швейцария занимает четвёртое место с 17 692 мультимиллионерами, а Италия — пятое с 15 433. Значительно меньшие показатели зафиксированы в Испании (9 186), Швеции (6 845) и Нидерландах (5 077).

Несмотря на быстрый рост, в Румынии число мультимиллионеров всё ещё не превышает 1 000 человек. Существенный рост также зарегистрировали Греция, Чехия и Португалия — в каждой из этих стран показатель увеличился более чем на 50%.

В абсолютных цифрах крупнейший прирост пришёлся на Германию — там с 2021 по 2026 год число мультимиллионеров увеличилось на 9 273 человека. В Швейцарии стало больше на 4 968 сверхбогатых людей, во Франции — на 3 781, а в Великобритании — на 3 005.

На мировом уровне абсолютным лидером остаются Соединённые Штаты, где насчитывается 387 422 мультимиллионера, сообщил глава глобальных исследований Knight Frank Лиам Бэйли.

«Соединённые Штаты продолжают доминировать, но параллельно мы наблюдаем стремительный подъём Индии и группы быстрорастущих экономик, которые меняют глобальный экономический ландшафт», — заявил Бэйли.

По его словам, эти быстрые изменения свидетельствуют о значительном перераспределении богатства в мировом масштабе.

Самыми богатыми румынами в мире, согласно рейтингу Forbes, являются программисты румынского происхождения Ион Стойка и Матей Захария — сооснователи американской компании Databricks, одной из ведущих мировых фирм в сфере обработки данных и искусственного интеллекта. Компания была основана в 2013 году группой исследователей Калифорнийского университета в Беркли.