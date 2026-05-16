Румыния создала крылатую ракету с ИИ, которая дешевле аналогов в разы.

Румынская компания Oves Enterprise создала недорогую крылатую ракету под управлением искусственного интеллекта. Ее вес при запуске составляет 55 килограммов. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на портал Defence Blog.

Проект уже привлек внимание высокопоставленных чиновников Румынии, ведь ракета Sahara при небольшом весе способна нести боевую часть весом до 10 килограммов. Sahara создана для уничтожения ценных целей. При этом она не требует огромных затрат на логистику или обслуживание.

Технические характеристики и радиус действия ракеты Sahara

Ракета оснащена современным турбореактивным двигателем. Для полета она использует около 20 килограммов топлива. По данным Oves Enterprise, система имеет рабочий радиус 200 километров, что позволяет доставать объекты далеко за линией фронта.

Под ударом могут оказаться:

командные пункты и узлы связи;

логистические центры;

склады боеприпасов и топлива;

системы противовоздушной обороны.

Радиус в 200 километров охватывает значительные участки Черноморского региона. Компания пока не называет сценариев применения, однако потенциал оружия выглядит серьезно.

Как Sahara обходит вражескую ПВО

Главным техническим преимуществом ракеты является ее способность следовать рельефу местности. Sahara летит на высоте всего 50 метров над землей. Она постоянно корректирует траекторию. Ракета огибает холмы и использует естественные препятствия для маскировки, что минимизирует видимость для вражеских радаров.

Похожий принцип используют известные и значительно более дорогие ракеты Storm Shadow и Scalp. Румынские инженеры смогли воплотить сложную технологию в небольшом корпусе. Это значительное достижение для национального оборонпрома.

Искусственный интеллект вместо традиционного наведения

Oves Enterprise интегрировала в систему искусственный интеллект. Ракета не просто движется по координатам, а использует машинное обучение и компьютерное зрение. Это позволяет Sahara самостоятельно идентифицировать цели.

Ракета сама распознает категорию цели, адаптирует маршрут прямо во время полета, а ИИ обеспечивает высокую точность в финальной стадии атаки.

Такой подход меняет представление о контроле над оружием. Ракета становится "умной" и менее зависимой от внешних сигналов.

Дешево и сердито

Разработка Sahara стоила компании около 1,1 миллиона долларов. Над проектом работала команда из 25 специалистов. Для сравнения, крупные западные государства тратят на подобные исследования сотни миллионов. Цена одного изделия будет значительно ниже рыночных аналогов.

Разработчики применили целостный подход. Они создавали электронику, двигатель и софт как единый пакет. Это упрощает производство и логистику.

Пока неизвестно, завершила ли Sahara летные испытания. Однако Sahara уже доказала: даже небольшие компании могут создавать высокотехнологичное оружие будущего.