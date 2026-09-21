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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Сентября 2026, 10:04
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Румыния поднимала истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы

В Министерстве обороны Румынии заявили, что система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушную цель вблизи границы со страной.

Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы
Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы

В понедельник, 21 сентября, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала воздушную цель, пролетевшую в 12 километрах к северу от Килии, вблизи границы, пишет eurointegration.com.ua

Национальный военный командный центр сообщил Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения в северной части уезда Тулча.

После этого два истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Позже воздушную тревогу отменили, а вторжения в национальное воздушное пространство не зафиксировали.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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