21 Сентября 2026, 10:04
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Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы
Румыния поднимала истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы
В Министерстве обороны Румынии заявили, что система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушную цель вблизи границы со страной.
В понедельник, 21 сентября, система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала воздушную цель, пролетевшую в 12 километрах к северу от Килии, вблизи границы, пишет eurointegration.com.ua
Национальный военный командный центр сообщил Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения в северной части уезда Тулча.
После этого два истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации.
Позже воздушную тревогу отменили, а вторжения в национальное воздушное пространство не зафиксировали.