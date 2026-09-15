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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Сентября 2026, 11:32
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Румыния подняла истребители из-за дронов вблизи своей границы с Украиной

Ночью 15 сентября румынские истребители вылетали на патрулирование к границе с Украиной в связи с присутствием дронов рядом с воздушным пространством Румынии.

Румыния подняла истребители из-за дронов вблизи своей границы с Украиной.
Румыния подняла истребители из-за дронов вблизи своей границы с Украиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Румынии, пишет eurointegration.com.ua

Ночью радиолокационные системы румынской армии зафиксировали присутствие нескольких воздушных целей с украинской стороны недалеко от границы с Румынией. В частности, в 03:10 цель фиксировалась в 35 км к северу от Килии.

Для наблюдения за ситуацией подняли два румынских F-16 и объявили тревогу в приграничном уезде Тулча.

Следующие два беспилотника были зафиксированы в 04:20 в 30 км к северу от села Периправа, расположенного на румынской стороне Дуная напротив Вилкового; в этом районе повторно объявили воздушную тревогу.

В итоге нарушений воздушного пространства Румынии не зафиксировали, тревогу отменили в 05:18.

Напомним, также ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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