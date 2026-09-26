26 Сентября 2026, 11:15
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Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы.
Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы
В ночь на 26 сентября Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы страны.
Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в социальной сети X, передает eurointegration.com.ua
Как отмечается, румынская система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушную цель, пролетавшую вблизи города Вилково в Одесской области, недалеко от границы с Румынией.
После этого населению северной части румынского уезда Тулча разослали предупреждение об угрозе, а два истребителя F-18 вылетели для наблюдения за ситуацией.
Воздушная тревога была отменена в 01:30. О вторжении в национальное воздушное пространство не сообщалось.