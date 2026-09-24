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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Сентября 2026, 11:55
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В Румынии недалеко от Сучавы упал дрон

Утром в уезде Сучава в Румынии был обнаружен дрон – местные власти приостановили занятия в школах региона.

В Румынии недалеко от Сучавы упал дрон.
В Румынии недалеко от Сучавы упал дрон.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Летательный аппарат обнаружили в лесу недалеко от поселка Солка. Власти решили приостановить занятия в школах в четырёх населённых пунктах региона до 10:00.

"Воздушная цель находилась в национальном воздушном пространстве в течение примерно четырёх минут, после чего упала вблизи посёлка Солка, жудец Сучава, не причинив жертв или материального ущерба", – сообщает Министерство обороны.

Как сообщают в министерстве, пожара на месте падения беспилотника не было.

Напомним, из-за активности беспилотников недалеко от украинско-румынской границы в ночь на 24 сентября в стране поднимали в воздух истребители. В частности, два самолета F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании поднялись в воздух для мониторинга ситуации.

Также утром 24 сентября воздушное пространство Молдовы несколько раз нарушали летательные объекты, которые залетали на территорию страны из Одесской, Черновицкой и Винницкой областей.

В ночь на 24 сентября Россия нанесла удар по Украине противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М" и 282 беспилотниками различных типов. В частности, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами: по состоянию на утро известно о двух погибших и восьми раненых.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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