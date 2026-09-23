23 Сентября 2026, 09:37
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Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы.
Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы
Поздно вечером во вторник, 22 сентября, Румыния зафиксировала воздушную цель, которая двигалась из Украины в направлении её воздушного пространства, и подняла авиацию.
Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, передает eurointegration.com.ua
Как отмечается, система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии зафиксировала воздушную цель, двигавшуюся к северо-востоку от города Вилково в Украине.
После этого в северной части румынского уезда Тулча предупредили население о потенциальной угрозе.
А два истребителя F-16 румынских ВВС вылетели для наблюдения за ситуацией.