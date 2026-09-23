Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы

Поздно вечером во вторник, 22 сентября, Румыния зафиксировала воздушную цель, которая двигалась из Украины в направлении её воздушного пространства, и подняла авиацию.

Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы.