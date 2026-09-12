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bild.de logobild
12 Сентября 2026, 15:15
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Румыния одобрила разработку крупного месторождения магния, чтобы вытеснить Китай с европейского рынка

Одобрена разработка месторождения, содержащего более 50 млн тонн магнийсодержащей породы.

Румыния одобрила разработку крупного месторождения магния, чтобы вытеснить Китай с европейского рынка.
Румыния одобрила разработку крупного месторождения магния, чтобы вытеснить Китай с европейского рынка.

Проект должен снизить зависимость Европы от поставок из Китая, откуда сейчас поступает около 97% используемого в ЕС магния, передает bild.de

Добытое сырье планируют перерабатывать в румынском городе Сэлиште, где хотят производить гидроксид магния и высокочистый оксид магния. Позже проект могут расширить до выпуска металлического магния.

Исполнитель проекта Mineral Proiect Invest SA оценивает необходимые инвестиции примерно в €400 млн. Для транспортировки сырья компания планирует использовать канатную дорогу и электрические самосвалы, чтобы снизить выбросы, шум и количество пыли.

Проект вписывается в стратегию ЕС по критическим сырьевым материалам: к 2030 году Евросоюз хочет добывать внутри блока не менее 10% годовой потребности в стратегических ресурсах и перерабатывать не менее 40%.

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Источник
bild.de logobild
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