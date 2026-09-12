Румыния одобрила разработку крупного месторождения магния, чтобы вытеснить Китай с европейского рынка.

Одобрена разработка месторождения, содержащего более 50 млн тонн магнийсодержащей породы.

Проект должен снизить зависимость Европы от поставок из Китая, откуда сейчас поступает около 97% используемого в ЕС магния, передает bild.de

Добытое сырье планируют перерабатывать в румынском городе Сэлиште, где хотят производить гидроксид магния и высокочистый оксид магния. Позже проект могут расширить до выпуска металлического магния.

Исполнитель проекта Mineral Proiect Invest SA оценивает необходимые инвестиции примерно в €400 млн. Для транспортировки сырья компания планирует использовать канатную дорогу и электрические самосвалы, чтобы снизить выбросы, шум и количество пыли.

Проект вписывается в стратегию ЕС по критическим сырьевым материалам: к 2030 году Евросоюз хочет добывать внутри блока не менее 10% годовой потребности в стратегических ресурсах и перерабатывать не менее 40%.