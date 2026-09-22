Румынcкие банды массово крадут социальные пособия американцев через скиммеры.

Недавно американские прокуроры заявили, что гражданин Румынии, которого уже дважды депортировали из США, установил устройство для кражи данных с банковских карт в магазине 7-Eleven в Толедо, штат Огайо.

По данным следствия, мужчина входил в преступную группировку из Калифорнии, которой руководил гражданин Румынии по прозвищу «Пиранья». Группа, как утверждают прокуроры, похищала средства с карт EBT, используемых для получения социальных пособий по программе SNAP, сообщает profit.ro

По данным The Wall Street Journal, подобные румынские группировки действуют в разных штатах США и используют уязвимость карт с магнитной полосой. Часть похищенных средств, по данным властей, конвертируется в криптовалюту и отправляется в Румынию, где деньги вкладываются в недвижимость, азартные игры и передаются представителям преступного мира.

С 2020 года десятки граждан Румынии привлекались к уголовной ответственности за кражу данных с карт социальных пособий в разных городах США. Более 50 человек, многие из которых связаны с Румынией, были обвинены на юге Калифорнии.

Злоумышленники используют скиммеры, которые внешне практически не отличаются от обычных терминалов и считывают номер счета и PIN-код.

По данным Минсельхоза США, с октября 2022 года по декабрь 2024 года федеральное правительство заменило похищенные пособия на сумму 360 миллионов долларов для 754 тысяч домохозяйств.

В одном из случаев гражданин Румынии попытался повторно попасть в США в мексиканской машине скорой помощи, выдавая себя за раненого американца. Следствие установило, что он входил в группу, которая с помощью поддельных карт сняла в Лос-Анджелесе 105 тысяч долларов со счетов владельцев карт EBT из Нью-Йорка. По данным Secret Service, в ходе 70 проверок в США было изъято 694 устройства для копирования данных, предотвратив, по оценке ведомства, мошенничество на сумму около 720 миллионов долларов.

В деле в Огайо под стражей находятся четыре гражданина Румынии, тогда как предполагаемый руководитель группы обвинен, но не арестован. Все четверо заявили о своей невиновности, а суд над ними должен состояться в январе.

Власти Огайо в мае ввели дополнительные функции блокировки карт SNAP, а законодательное собрание штата приняло закон об использовании карт с чипами для социальных выплат.