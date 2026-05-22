22 Мая 2026, 20:13
1 912
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Рубио: У нас должен быть план Б по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с союзниками по НАТО вопросы, связанные с открытием Ормузского пролива.
"Мы делаем все возможное, чтобы достичь глобального консенсуса, необходимого для предотвращения создания Ираном системы взимания платы за проезд, и мы пытаемся задействовать ООН", - отметил он, передает report.az
Рубио сказал, что все ожидают заключения соглашения с Ираном и открытия Ормузского пролива, а также "отказа иранской стороны от своих ядерных амбиций". Основным посредником в переговорном процессе выступает Пакистан, который проделал "восхитительную работу".
"Но у нас также должен быть план Б. Что, если Иран откажется открыть пролив? В таком случае что-то придется предпринять", - отметил он.