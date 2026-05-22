theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
report.az logoreport
22 Мая 2026, 20:13
1 912
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Рубио: У нас должен быть план Б по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с союзниками по НАТО вопросы, связанные с открытием Ормузского пролива.

Рубио: У нас должен быть план Б по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Рубио: У нас должен быть план Б по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

"Мы делаем все возможное, чтобы достичь глобального консенсуса, необходимого для предотвращения создания Ираном системы взимания платы за проезд, и мы пытаемся задействовать ООН", - отметил он, передает report.az

Рубио сказал, что все ожидают заключения соглашения с Ираном и открытия Ормузского пролива, а также "отказа иранской стороны от своих ядерных амбиций". Основным посредником в переговорном процессе выступает Пакистан, который проделал "восхитительную работу".

"Но у нас также должен быть план Б. Что, если Иран откажется открыть пролив? В таком случае что-то придется предпринять", - отметил он.

Источник
report.az logoreport
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте