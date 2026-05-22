Рубио: Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США приостановлены.

Он так прокомментировал остановку переговоров и вмешательство США: "Мы вмешались, потому что были единственными, с кем могли общаться и россияне, и украинцы. К сожалению, эти переговоры не дали результатов", передает unian.net

Он добавил, что слухи о том, что США заставляют Украину занимать ту или иную позицию, были "ложными утечками информации" и не соответствуют действительности.

"Если мы увидим возможность провести переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть успешными, мы готовы взять на себя эту роль", – сообщил Рубио.

Он отметил, что пока таких переговоров не ведется, но выразил надежду, что это изменится.

"Поскольку эта война может закончиться только путем переговорного урегулирования. Она не закончится военной победой ни одной из сторон, по крайней мере с традиционной точки зрения определения военных побед", - заявил Рубио.