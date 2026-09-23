Рубио: США попытаются добиться энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной – сложная задача, но Вашингтон попытается это сделать.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает eurointegration.com.ua

Рубио отметил, что достичь энергетического перемирия сложно, поскольку и Россия, и Украина определили удары по энергетике друг друга в качестве стратегической цели.

"Украинцы наносят ущерб россиянам, нанося удары по их энергетическому сектору, который является источником их доходов. Российская сторона наносит ущерб украинской стороне, атакуя ее электросети, особенно в преддверии зимы. Таким образом, проблема заключается в том, что обе стороны определили энергетику в качестве стратегической цели своих военных действий", – заявил дипломат.

"Вот почему не так просто неожиданно сказать: "Давайте договоримся", – добавил Рубио.

В то же время, по словам госсекретаря, энергетическое перемирие было бы выгодно и для Украины, и для России.

"Думаю, если спросить президента Зеленского, он подтвердит, что способность защитить свою электросеть лежит в основе их интересов. И именно в этом мы можем помочь путем заключения соглашения. И, очевидно, российская сторона сталкивается с ударами, которых раньше не было, глубоко на территории России и против ключевых отраслей промышленности", – пояснил он.

Рубио добавил, что США считают важным достижение "ограниченного перемирия" между сторонами и будут продолжать свои усилия.

"Я считаю, что это то, на что стоит направлять усилия, пытаясь достичь этой цели, потому что, на мой взгляд, это было бы выгодно для мира и выгодно для обеих стран… И я считаю, что мы готовы, если сможем, сыграть положительную роль в том, чтобы это стало возможным", – заявил дипломат.