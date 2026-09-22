Рубио: Украина неоднократно атаковала связанные с США суда.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что суда, связанные с США, неоднократно становились мишенями атак Украины, и подчеркнул необходимость введения энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает eurointegration.com.ua

По словам Рубио, значительная часть роста цен на нефть в течение последних нескольких недель была "связана с Черным морем, Украиной и Россией, а также с Йеменом и хуситами".

"Именно эти два фактора на самом деле стали основной причиной того роста, который мы наблюдали примерно неделю назад. Поэтому это дилемма, ведь, с одной стороны, очевидно, что Украина говорит: "Каждую ночь по Киеву запускают ракеты, которые попадают в гражданское население. Мы должны ответить". Думаю, вы видели атаку 5 тысяч дронов на Москву или Россию с их стороны примерно 48 часов назад", – заявил Рубио.

С другой стороны, это влечет за собой последствия, которые беспокоят США.

"Нас беспокоит то, что в течение последних нескольких месяцев неоднократно суда, связанные с США, и американские поставки нефти становились мишенями – возможно, непреднамеренно, но все равно становились мишенями со стороны Украины. И это то, что нужно решать. Мы не можем допустить, чтобы такое происходило", – сказал госсекретарь США.

Он добавил, что США поддерживают идею энергетического перемирия, при котором не подвергались бы атакам ни украинская инфраструктура, ни российские энергоносители.

"Это был бы идеальный результат. Мы его поддерживаем, и мы бы предложили его и попытались бы достичь. Мы также обсуждали это с рядом стран. Но, как и в случае с войной, для этого нужно согласие обеих сторон. И именно в этом заключается сложность", – сказал Рубио.