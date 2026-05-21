Рубио перед встречей министров НАТО заявил о разочаровании в Альянсе.

Об этом он заявил перед вылетом в Швецию для участия во встрече министров иностранных дел Альянса, передает eurointegration.com.ua

Журналисты спросили главу Госдепа о возможном сокращении американских войск в Европе. Рубио отказался делать какие-либо заявления по этому поводу. В этом контексте он упомянул о разочаровании союзниками из-за военных действий против Ирана.

"Не думаю, что кого-то удивит то, что Соединенные Штаты, а в частности президент, сейчас очень разочарованы НАТО и тем, что это означает. Я был решительным сторонником НАТО на протяжении всей своей карьеры. Я защищал его, я считаю его важным", – сказал госсекретарь.

Он пояснил, что Альянс полезен для США, поскольку предоставляет дополнительные военные возможности во время операций на Ближнем Востоке. Однако во время ударов по Ирану большинство европейских союзников отказались выполнять эту роль, заявил чиновник.

"Это дает нам базы в регионе, которые позволяют нам проецировать силу во время чрезвычайных ситуаций на Ближнем Востоке или где-либо еще. Поэтому, если это является ключевым обоснованием того, почему мы в НАТО, а затем есть такие страны, как Испания, которые отказывают нам в использовании этих баз, то тогда зачем мы в НАТО?", – сказал Рубио.

Он добавил, что США не требуют от европейских стран отправлять войска в Иран или предоставлять военные средства, но союзники якобы отказываются делать "что-либо".

Рубио присоединится к встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая пройдет 21-22 мая в Хельсингборге в Швеции. Встреча проходит на фоне усиления напряженности между США и европейскими членами НАТО.