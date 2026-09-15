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dw.com logodw
15 Сентября 2026, 11:56
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Российский олигарх Кремлёв оплатил часть свадьбы сына Трампа

Российский спортивный функционер и олигарх Умар Кремлёв финансировал аренду частного острова для проведения свадьбы Дональда Трампа-младшего, говорится в расследовании ProPublica. Туда прилетела большая группа россиян.

Российский олигарх Кремлёв оплатил часть свадьбы сына Трампа.
Российский олигарх Кремлёв оплатил часть свадьбы сына Трампа.

Российский спортивный функционер, глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв оплатил часть расходов на свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах. Об этом говорится в расследовании платформы ProPublica, опубликованном в понедельник, 14 сентября, пишет dw.com

По ее данным, близкий к российскому президенту Владимиру Путину Кремлёв взял на себя расходы на фейерверк и аренду одного из частных островов, где в мае 2026 года прошли свадебные торжества старшего сына президента США и модели Беттины Андерсон. В церемонии участвовали около 50 гостей, среди них другой сын главы Белого дома - Эрик Трамп и его же зять Джаред Кушнер, назначенный спецпосланником президента США по мирному урегулированию в Украине.

Кроме самого главы IBA, который почти не говорит по-английски, на мероприятие прилетела многочисленная группа россиян, отмечает ProPublica. Из них в расследовании называются замгендиректора Группы компаний ЕСК Александр Лагутин, работавший, в частности, в оборонных и энергетическом секторе РФ, а также "правая рука" Кремлёва в IBA Елена Соболь.

По данным РroPublica, платежи в несколько сотен тысяч долларов поступили от организации в Дубае, которую боксерская ассоциация IBA использует для своих финансовых операций.

Трамп-младший подтвердил роль Кремлёва в оплате свадьбы

Дональд Трамп-младший не скрывает информацию о финансировании свадьбы. Его представитель заявил, что Кремлёв - личный друг сына президента США, и между ними нет деловых отношений. Уже после публикации расследования ProPublica Дональд Трамп-младший и Беттина Трамп подтвердили роль Умара Кремлёва в оплате празднества. "Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас два невероятных вечера празднований, - говорится в их заявлении, опубликованном в аккаунте Беттины Трамп в Instagram. - К сожалению, что-то настолько личное и радостное может быть переосмыслено как нечто политическое или зловещее просто из-за того, кто этот человек или откуда он родом. Дружба не обязательно должна иметь политический мотив".

Главный спонсор возглавляемой Кремлёвым боксерской ассоциации - российский госконцерн "Газпром". В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) исключил IBA из списка признанных международных федераций, после того как в октябре 2022-го IBA допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК.

Согласно расследованию издания "Проект" 2024 года, уроженец Таджикистана Умар Кремлёв до 2010 года носил фамилию Лутфуллоев, и у него были две судимости: за вымогательство в 2004 году и нанесение побоев в 2007-м.

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Источник
dw.com logodw
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