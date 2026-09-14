На молдавской свадьбе нанашам вместе с калачами вынесли iPhone 17

Блогер Даниела Келтуитор и ее муж, которые были нанашами на свадьбе, получили от молодоженов по iPhone 17. Подарки им вручили во время праздничного застолья.

На молдавской свадьбе нанашам вместе с калачами вынесли Iphone 17.