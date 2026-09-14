14 Сентября 2026, 12:34
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На молдавской свадьбе нанашам вместе с калачами вынесли Iphone 17.
На молдавской свадьбе нанашам вместе с калачами вынесли iPhone 17
Блогер Даниела Келтуитор и ее муж, которые были нанашами на свадьбе, получили от молодоженов по iPhone 17. Подарки им вручили во время праздничного застолья.
Об этом Даниела рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографии и видео со свадьбы, сообщает unimedia.info
«Хотим от всей души поблагодарить их за красивые и щедрые подарки. Это было выше наших ожиданий! Отныне нанаш и нанашка будут создавать контент на последней модели iPhone 17», — написала блогер.