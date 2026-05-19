Россия объявила о начале ядерных учений с пусками баллистических и крылатых ракет.

В рамках учений запланированы пуски баллистических и крылатых ракет «по полигонам на территории Российской Федерации», говорится в распространенном Минобороны сообщении, сообщает meduza.io

Также, сообщило Минобороны, будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

В учениях, говорится в сообщении Минобороны, будут задействованы почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе восемь ракетных подлодок стратегического назначения

Минобороны Беларуси днем ранее сообщило о начале учений частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, в ходе которых, в числе прочего планируется отработать совместно с российской стороной «вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению». Россия объявила о размещении ядерного оружия в Беларуси в 2023 году, заявив, что это не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

В сентябре прошлого года Россия и Беларусь проводили учения «Запад-2025», в ходе которых, в числе прочего, отрабатывалось планирование применения нестратегического ядерного оружия. На время учений Польша закрывала границу с Беларусью.