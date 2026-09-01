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dw.com logodw
25 Сентября 2026, 07:09
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Россия грозит Армении прекратить с 1 ноября все поставки газа

Москва, по данным СМИ, увязала дальнейшие поставки газа в Армению с выполнением ряда политических условий. Ереван на фоне разногласий с Россией заявляет о поиске альтернативных источников топлива.

Россия грозит Армении прекратить с 1 ноября все поставки газа.
Россия грозит Армении прекратить с 1 ноября все поставки газа.

Москва пригрозила полностью остановить поставки газа в Армению, если Ереван не выполнит ее четыре политических требования. Об этом сообщила армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники в России. В настоящее время подача газа временно остановлена из-за планового ремонта, а внутренний спрос покрывается за счет запасов в хранилищах. Как утверждают источники издания, 1 ноября может произойти крупная "авария" либо возникнуть форс-мажор, после которого поставки не будут восстановлены, пишет dw.com

По информации собеседников "Грапарака", Москва готова избежать такого развития событий при отказе Еревана от обсуждения дальнейшей судьбы российской военной базы в Гюмри и от действий в отношении компаний с российским капиталом. Среди них названы "Южно-Кавказская железная дорога" и "Газпром".

Москва потребовала определиться между ЕАЭС и ЕС

Еще одним требованием Москвы, как утверждает газета, является выбор Армении между ЕАЭС и Евросоюзом. Ереван, в частности, должен либо отменить закон о запуске процесса евроинтеграции, либо определить дату референдума по этому вопросу.

Кроме того, Москва якобы требует прекратить уголовное преследование политиков, ориентированных на Россию, и назначить вице-премьера, кандидатура которого будет приемлема для Кремля.

Ранее, 26 мая, Россия уже предупреждала Армению о возможности одностороннего прекращения соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит движение в сторону вступления в ЕС.

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Источник
dw.com logodw
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