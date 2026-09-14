Россия останавливает поставки газа в Армению из-за «ремонтных работ».

Россия останавливает поставки природного газа в Армению с 15 по 25 сентября. Об этом сообщила компания «Газпром Армения», сославшись на планово-профилактические работы.

За несколько дней до этого премьер-министр республики Никол Пашинян рассказал о планах найти альтернативных поставщиков газа. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения потеряет 14% ВВП и доступ к «низким ценам» на энергоносители, если решит выйти из ЕАЭС, пишет theins.ru

Компания «Газпром Армения» сообщила о временной приостановке поставок природного газа из России в республику:

«В связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на магистральном газопроводе „Северный Кавказ — Закавказье“ на территории РФ в период с 15 по 25 сентября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению по указанному газопроводу.

В указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений — за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана».

Как отмечает агентство «Интерфакс», на Россию приходится бóльшая часть поставок газа в Армению. В 2025 году «Газпром» экспортировал в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Из Ирана в Армению ежегодно поступает около 476 млн кубометров. В 2025 году в этот же период «Газпром» уже приостанавливал поставки на 10 дней, также объяснив их ремонтными работами.

За несколько дней до сообщения «Газпром Армения» Никол Пашинян 11 сентября рассказал о планах диверсификации импорта газа. Глава правительства республики заявил:

«В Армении газ недешевый. От границы на пути до потребителя по сравнению с другими странами в Армении происходит самый большой прирост в ценообразовании. Компания „Газпром Армения“ получает большие прибыли, и это тоже факт, который мы должны зафиксировать.

Если по проекту TRIPP можно проложить газопровод по территории Армении и получать транзитные выплаты, мы можем пойти и по этому пути».

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне курса Еревана на евроинтеграцию заявил, что льготная цена на российский газ для Армении может стать рыночной, если страна решит выйти из ЕАЭС. Тогда же Путин заверил, что Армения лишится преференций по ценам на энергоносители и потеряет 14% ВВП, если выйдет из ЕАЭС.

Давление на Армению со стороны России усилилось в конце мая в преддверии парламентских выборов в республике. Лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана на саммите ЕАЭС потребовали от Еревана провести референдум и выбрать между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в евразийском союзе. Россия также ввела эмбарго на многочисленные категории товаров из Армении. Партия Пашиняна в итоге выиграла выборы, однако, как писал The Insider, давление на республику продолжилось.

В конце августа Пашинян сообщил, что Армения начинает подготовку к подаче заявки на вступление в ЕС. Путин на встрече с армянским премьером 1 сентября заявил, что такое решение «по факту означает заявление о выходе» из ЕАЭС.