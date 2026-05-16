Рютте потребует от оборонных компаний Европы увеличить производство.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует на следующей неделе провести встречу с крупнейшими оборонными компаниями Европы, чтобы убедить их увеличить инвестиции и производство в преддверие саммита Североатлантического альянса в Анкаре в июле. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Рютте хочет укрепить военный потенциал Европы и успокоить президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал союзников по НАТО в недостаточных вложениях в оборону.

Как пишет FT, руководство НАТО хочет, чтобы европейские производители оружия помогли удовлетворить требования Трампа об увеличении расходов на оборону. Кроме того, инвестиции направлены на снижение зависимости Европы от военного контингента США.

Встреча с представителями европейских оборонных структур пройдет в Брюсселе, генсек НАТО призовет своих собеседников действовать быстро, чтобы успеть заложить основу для ключевых заявлений на ежегодном саммите НАТО в Анкаре в июле. В вопросе увеличения производства Рютте планирует уделить особое внимание противовоздушной обороне и ракетам дальнего радиуса действия, уточняет FT.

Рютте регулярно встречается с высшими руководителями компаний оборонной сферы Европы, однако, по словам отраслевых источников FT, общая встреча большинства крупнейших производителей — это «необычно».

По данным газеты, на встречу с Рютте могут направиться представители Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo. При этом официально компании не стали комментировать встречу. В Airbus заявили газете, что не комментируют «детали частных, неофициальных встреч».

Саммит НАТО в Анкаре должен состояться 7–8 июля 2026 года.

После начала войны США с Ираном Трамп начал активно привлекать европейских союзников к боевым действиям, но столкнулся с отказами. 19 апреля он заявил, что Израиль в условиях кризиса продемонстрировал себя надежным союзником США в отличие от других стран. Президент США до этого подверг критике союзников по НАТО, заявив, что те «не были рядом, когда мы нуждались в них».

Трамп, после того как во второй раз стал президентом США, потребовал от стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого в альянсе была установлена минимальная планка — 2% для оборонных расходов, летом прошлого года члены блока согласовали новый целевой показатель. Трамп не исключал, что США выйдут из альянса, если союзники не будут «платить по счетам». В начале апреля этого года он заявил, что всерьез задумался о выходе из НАТО, назвав альянс «бумажным тигром».

Рютте активно поддерживает Трампа в вопросе увеличения расходов на оборону альянса и в конфликте с Ираном. Bloomberg писал в начале апреля, что последнее вызвало недовольство среди европейских стран. Они опасаются, что безоговорочная лояльность Трампу подрывает единство альянса и создает у американского президента ложные ожидания.