Reuters: Конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в $25 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты анализа корпоративной информации компаний, представленных на биржах США, Европы и Азии. Компании столкнулись с резким ростом цен на энергоносители и нарушением цепочек поставок из-за обстановки в Ормузском проливе, указывает агентство.

По меньшей мере 279 компаний назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Другие приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, ввели топливные надбавки или обратились за государственной помощью, указывает Reuters.

Каждая пятая компания из обзора агентства — от производителей косметики до круизных операторов и авиакомпаний — заявила о прямых финансовых потерях из-за вооруженного конфликта. Большинство компаний из этого числа базируются в Европе и Великобритании, где цены на энергоносители и без того были высокими. Еще треть — в Азии. Это указывает на серьезную зависимость этих регионов от ближневосточных нефтепродуктов, подчеркивает Reuters.

Наибольшая доля затрат в количественном выражении приходится на авиакомпании, так как цены на авиатопливо выросли вдвое, — это почти $15 млрд, пишет Reuters. Агентство подчеркивает, что убытки начинают нести все больше компаний из других сфер. Так, P&G ожидает сокращения прибыли после уплаты налогов в размере $1 млрд.