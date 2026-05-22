Reuters: Катар направил переговорщиков в Иран для содействия мирной сделке.

Ранее Доха выступала посредником в урегулировании нескольких международных конфликтов, в том числе в Газе. Однако катарские власти отказались участвовать в переговорном процессе по Ирану после того, как в марте территория страны подвергалась ударам иранской армии, передает reuters.com

В том же месяце представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявлял, что Доха выступает за дипломатические пути урегулирования конфликта, однако подчеркнул, что участвовать в переговорах страна не будет. По данным Axios, в качестве посредников выступали Турция, Египет и Пакистан.